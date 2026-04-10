İzmir'de korkunç olay. Araçtaki kadını öldürüp intihara kalkıştı
10.04.2026 13:41
Katil zanlısının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İzmir'de bir kişi, park halindeki araçta yanındaki kadını silahla başından vurup öldürdükten sonra intihara kalkıştı.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, araçta silahla vurulan Nazlı Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, sürücü Osman K'nin (53) yaralandığını belirledi.
Ağır yaralı Osman K., ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osman K.'nin Nazlı Yılmaz'a ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
