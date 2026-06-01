İzmir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
01.06.2026 11:09
İzmir'de geçen yaz birçok orman yangını çıkmıştı.
İzmir'de orman yangını tehlikesi nedeniyle ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı kapsamında ormanlık alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak olacak.
ANIZ YAKMAK DA YASAK
Vatandaşlar yalnızca kendileri için belirlenen piknik alanlarından gerekli önlemleri almak şartıyla yararlanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu olacak.
Orman içi çevresindeki mahalleler ile diğer yerleşim alanlarında anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.
KORUMA BANDI OLUŞTURULACAK
Orman alanlarına yakın tesisler ile sanayi kuruluşları yangın riskine karşı gerekli önlemleri alacağı, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını gerçekleştireceği, belediyelerin orman içi ve bitişiğindeki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı, yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracağı kaydedildi.
İzmir Valiliğinin "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman alanlarından geçtiği aktarılarak, bu güzergahların rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine bilgi verilerek kullanılabileceği bildirildi.
Karara aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.
