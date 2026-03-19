İzmir'de otomobil kazasında 4 kişi yaralı
19.03.2026 09:11
Son Güncelleme: 19.03.2026 09:12
İzmir'de iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada dört kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay, Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak caddesi Kiremitocağı mevkisinde yaşandı.
D.A. hakimiyetindeki otomobil, H.G. hakimiyetindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgide yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından bir süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrasında yeniden açıldı.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.