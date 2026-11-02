İzmir'de polis ve gazeteci taklidi yapan şüpheli tutuklandı

Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında Emniyet Teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ifadelerle paylaşım yapan bir kişiyi takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, A.U.Ş. isimli şüphelinin kendisini kimi zaman polis, kimi zaman da gazeteci olarak tanıttığı belirlendi.

Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıdığı tespit edilen şüphelinin, İzmir Adliyesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda görevliymiş gibi dolaştığı ortaya çıktı.

A.U.Ş.'nin sosyal medya hesaplarında "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı belirlendi.

TABANCA VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik şube müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan aramalarda namlu ağzı açık olduğu görülen bir adet tabanca, bu tabancaya ait içi boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli dört fişek, bir adet TYT marka el telsizi ile Polis ibareli sekiz kokart ve kimlik bulundu.