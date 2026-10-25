İzmir'de silah imalathanesine operasyon. 3 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde silah imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve bin 790 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adreste yapılan aramada; 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi, bin 790 tabanca fişeği, 7 red dot (kırmızı nokta) optik nişangah ile tabanca gövdesi imalatında kullanılan döküm kalıp ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 23 Ekim'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir imalathaneye baskın düzenlendi.

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