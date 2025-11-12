İzmir'de terör operasyonunda altı şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle altı şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, TKP/ML, TİKKO, DEV-YOL ve DEV-GENÇ propagandası yaptığı belirtilen altı şüpheli hakkında çalışma başlattı.

