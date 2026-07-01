İzmir'de uyuşturucu imalathanesine operasyon. 2 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir depoya polisin düzenlediği operasyonda 121 bin sentetik hap ile 44 kilo sentetik hap yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir depoda ekiplerin yaptığı aramalarda, sokak satıcılarına dağıtılacağı değerlendirilen 121 bin 816 sentetik hap ile 44 kilo 694 gram sentetik hap yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ve Konak ilçelerinde önceki gün operasyon düzenlendi.

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