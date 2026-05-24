İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Emniyetteki sorgularında Ö.B. ve E.A.'nın uyuşturucu ticareti, M.A.'nın ise kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Aramalarda 1 kilo 807 gram esrar, 72 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 625 lira ve 135 euro ele geçirildi.

İzmir'de Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Evka-2 Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.