İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 896 adet hap, 66 gram esrar

K.K. olayla ilgili gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerini çamaşır makinesine saklayan A.K.'ye ise "suç delillerini yok etmek" suçundan emniyette işlem yapıldı.

Yapılan aramada 896 adet uyuşturucu nitelikli hap, 66 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek evdeki çamaşır makinesinin içinde bulundu.

İzmir Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen K.K.'nin ikametine, savcılık izni ile operasyon gerçekleştirdi.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.