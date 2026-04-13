İzmir'de yurtta zehirlenme şüphesi: 28 öğrenci hastanelik oldu
13.04.2026 10:28
Öğrencilerin tedavileri sürüyor.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda dün akşam saatlerinde 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi.
Öğrenciler çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
