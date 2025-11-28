İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 6 bin 776 adet uyuşturucu hap ve 11 captagon ele geçirildi. Olayla ilişkili 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan kimlik kontrolünde İ.G.'nin, dolandırıcılık suçundan adli para cezasıyla arandığı, M.A.'nın ise farklı suçlardan toplam 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Operasyonda şüphelilerin üzerinde 121 beyaz kutu içerisinde toplam 6 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli hap ile 11 adet captagon hap ele geçirildi. Şüpheli İG., M.E. ve M.A., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı'da uyuşturucu ticareti yapıldığı öğrenilen bir ikamette arama yapıldı.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.