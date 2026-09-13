Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Çalınan kabloların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu tespit edildi.

Çalınan kablolar bir konteyner içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu belirtildi.

Ekipler, devriye sırasında bir inşaattaki şüpheli 3 kişiyi fark edip, yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda, aynı mahallede farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şakran Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

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