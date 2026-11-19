BÖLGEDEKİ ÜRETİMİN %80'İ İHRACATA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Bu yıl Ege Bölgesi genelinde yaklaşık 168 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen üretici Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Gültekin, "Geçen yıla oranla yüzde 20-30 oranında rekolte artışı öngörüyoruz. Bölgemizin satsuma mandalinasının mikroklima özelliğinden kaynaklanan özel bir aroması var. İnce kabukludur. Tüketildiğinde damakta bıraktığı tat oldukça güzel olan bir çeşittir. Daha önce buralarda tütün ve pamuk üretimi yapılmaktaydı. Ancak diğer tarımsal ürünlere göre katma değerinin daha yüksek olması nedeniyle bölge tamamen satsuma mandalinası üretimine yöneldi. Bölgedeki üretimin yaklaşık yüzde 80’i ihracata yönelik gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

HASADIN OCAK AYINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Hasadın saat 07.30-08.00 gibi başlığını ifade eden Gültekin, "Toplama saat 16.00-16.30’a kadar devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olmakla birlikte hasadın yaklaşık 10-15 Ocak’a kadar sürmesini bekliyoruz. Üretici açısından fiyatlar çok tatmin edici değil. 8, 10 ve 11 lira civarında fiyatlar söz konusu. Ancak üretim maliyetleri 5 ila 8 lira arasında değişiyor. Burada bir kilogram mandalinanın hasat edilip işletmeye götürülmesinin maliyeti yaklaşık 10 lira. Mandalina kadar bir de hasat parası ödüyorsunuz. Hallerde ürünün kalitesine göre 30 ila 60 lira arasında satış yapılabiliyor. Marketlerde de yine bölgelere ve ürünün kalitesine göre özellikle Gümüldür satsuması 40, 50 ve 60 lira civarında satılıyor" ifadelerini kullandı.