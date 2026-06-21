Kına gecesinde kan aktı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Ümmühan D.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D.'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.