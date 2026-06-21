Kına gecesinde kan aktı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
21.06.2026 09:26
Yaralılardan birinin durumu ağır.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.
Saldırıda Ayaz Ç. (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Ç. kurtarılamadı.
Ümmühan D.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D.'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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