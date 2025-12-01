Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
01.12.2025 09:58
AA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'de uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla dağıtım merkezlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda Karabağlar ilçesindeki iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve uyuşturucuların "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.
Adreslere yapılan eş zamanlı baskında 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan makine ve uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR
Polis ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap sayısının, İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek hap miktarı olduğu belirtildi.
