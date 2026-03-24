Minibüsteki taciz iddiası, bıçaklı kavgaya dönüştü
24.03.2026 11:56
İzmir'de bir yolcu minibüsünde, taciz iddiası üzerine şüpheli yolcu ile araç şoförü arasında bıçaklı gerginlik yaşandı. Tacize uğradığını öne süren genç kız o anları kaydetti.
Olay, Buca ilçesinde bir yolcu minibüsünde yaşandı.
Minibüste seyahat eden bir genç kız, bir yolcu tarafından taciz edildiğini iddia etti.
Telefonuyla gizlice o anları kayda alan genç kızın tepki göstermesi üzerine minibüs şoförü olaya müdahale ederek şüpheli yolcunun araçtan inmesini istedi.
Şoförün uyarısıyla öfkelenen şüpheli, hakaret ederek minibüsten indi. Şüpheli, cebinden çıkarttığı bıçağıyla şoförü de dışarıya çağırdı.
Şoförün de bıçak çekerek minibüsten inmesi üzerine, çevredekiler olaya dahil oldu.
Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden engellendi ve şüpheli bölgeden uzaklaştı.
O anlar ise genç kızın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
