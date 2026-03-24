Minibüsteki taciz iddiası, bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, Buca ilçesinde bir yolcu minibüsünde yaşandı.

Minibüste seyahat eden bir genç kız, bir yolcu tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Telefonuyla gizlice o anları kayda alan genç kızın tepki göstermesi üzerine minibüs şoförü olaya müdahale ederek şüpheli yolcunun araçtan inmesini istedi.

Şoförün uyarısıyla öfkelenen şüpheli, hakaret ederek minibüsten indi. Şüpheli, cebinden çıkarttığı bıçağıyla şoförü de dışarıya çağırdı.

Şoförün de bıçak çekerek minibüsten inmesi üzerine, çevredekiler olaya dahil oldu.

Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden engellendi ve şüpheli bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise genç kızın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.