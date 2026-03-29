Öğrenci yurdunda taciz. Şüpheli tutuklandı
29.03.2026 20:44
Son Güncelleme: 29.03.2026 21:32
İzmir'de bir kız öğrenci yurduna giren ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde Balatçık Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunun içine giren şüpheli şahıs içeride hayasızca hareketlerde bulundu. Durumu fark eden öğrencilerin bildirmesi üzerine olay yerine yurt güvenlik görevlileri geldi.
Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheli U.K.'yi (27) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.