Oto galeriye saldırı

23.11.2025 15:46

DHA

AA

İzmir'in Buca ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açıp patlayıcı madde attıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Buca Sanayi Sitesi'nde dün 2 kişi bir oto galeriye önce tabancayla ateş açtı, ardından patlayıcı madde attı.

 

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

 

Kimlikleri belirlenen iki şüpheli yakalandı.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.