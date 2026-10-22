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Polis memuru, avukat eşini öldürüp intihar etti

22.10.2026 18:50

Polis memuru, avukat eşini öldürüp intihar etti
DHA

İzmir'de tartıştığı nişanlısı avukat Özge Penbegül'ü (Sağda) tabancayla öldüren Aykut Erol (Solda) aynı silahla intihar etti.

DHA
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İzmir'de polis memuru, tartıştığı avukat nişanlısını öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

 

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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