Polisleri yaralayan şüpheliler yakalandı
11.04.2026 12:22
3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de aranan bir şüpheliye yönelik yapılan çalışmalar sırasında 3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Bayındır ilçesinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli polislere karşı direndi ve 3 polisi yaraladı.
Yaşanan olayın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.T., R.S., F.Ö. ve M.Ö., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
