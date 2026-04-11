Polisleri yaralayan şüpheliler yakalandı

Alınan bilgiye göre Bayındır ilçesinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli polislere karşı direndi ve 3 polisi yaraladı.

Yaşanan olayın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.T., R.S., F.Ö. ve M.Ö., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.