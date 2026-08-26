Şezlong kavgasına üç yıl hapis istemi

İzmir 'in Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda 3 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında İpek A. ile A.A. ve S.G. arasında iddiaya göre şezlong nedeniyle tartışma çıktı.

A.A., tartışma sırasında İpek A.'nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İpek A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı.

Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kadın, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan İpek A. bu kez tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kadın hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; İpek A.'nın mağdurlar A.A. ve S.G.’nin yanına gelerek, "Buraya para ödedik mi?" diye sorduğu, mağdurların ise "Hayır" yanıtını verdiği yer aldı.

Bunun üzerine İpek A.'nın hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, olayın devamında ise S.G.’nin başörtülü olması nedeniyle eliyle işaretlerde bulunarak “Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi.” dediği iddia edildi.

İpek A.'nın ayrıca S.G.’nin plajda oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü ve “Sen kimsin, buralar bizim.” şeklinde sözler sarf ettiği de iddianamede yer aldı.

Alınan ifadeler ve toplanan beyanlar ışığında İpek A. hakkında “din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme” suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İpek A. hakkında “hakaret” suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.