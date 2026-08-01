Sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası. 3 kişi tutuklandı
01.08.2026 10:56
6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İzmir'de sosyal medya paylaşımları üzerinden suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye, övmeye veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmeye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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