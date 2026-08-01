Sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası. 3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye, övmeye veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmeye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine başlatıldı.

İzmir 'de sosyal medya paylaşımları üzerinden suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

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