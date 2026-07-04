Sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni bulundu
04.07.2026 08:18
Çevredeki vatandaşlar çok fazla akıntı olduğunu dile getirdi.
İzmir'de sulama kanalına düşüp akıntıya kapılan 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Bünyamin F. ise hastanede tedavi altına alındı.
Yahşelli Mahallesi'nde 6 ve 8 yaşlarındaki Ahmed Sido ve Bünyamin F. sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bünyamin F., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
KAYIP ÇOCUK İÇİN ARAMA BAŞLATILDI
Suriye uyruklu aile, jandarmayı arayıp, çocukları Ahmed Sido’nun Bünyamin F. ile arkadaş olduğunu ve kendisinden haber alamadıkları ihbarında bulundu.
AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekiplerinin katılımıyla sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından Ahmed Sido'nun gece saatlerinde sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Sido'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
“GÖRÜNCE SUYA ATLADIM”
Bünyamin F.'yi kurtaran mahalle sakini Erman Kara, kayınbiraderinin kendisini aradığını ve sulama kanalında bir çocuk gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine koştuğunu belirterek, “Yaklaşık 50 metre ileride gördüm, bize doğru yüzüstü geliyordu. Görünce suya atladım.” dedi.
Çok fazla akıntı olduğundan söz eden Kara, "Akıntı beni de götürüyordu neredeyse. Suyun üzerindeki borulara tutunarak kenara çıkardım. Yarım saate yakın kalp masajı yaptık. Bilinci gelir gibi oldu. Sonra ambulansa teslim ettik.” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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