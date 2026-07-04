Sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından Ahmed Sido'nun gece saatlerinde sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Sido'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

“GÖRÜNCE SUYA ATLADIM”

Bünyamin F.'yi kurtaran mahalle sakini Erman Kara, kayınbiraderinin kendisini aradığını ve sulama kanalında bir çocuk gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine koştuğunu belirterek, “Yaklaşık 50 metre ileride gördüm, bize doğru yüzüstü geliyordu. Görünce suya atladım.” dedi.

Çok fazla akıntı olduğundan söz eden Kara, "Akıntı beni de götürüyordu neredeyse. Suyun üzerindeki borulara tutunarak kenara çıkardım. Yarım saate yakın kalp masajı yaptık. Bilinci gelir gibi oldu. Sonra ambulansa teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.