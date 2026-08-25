Tam 260 kilo, 2,8 metre: Yakalanan dev orkinos tekneye sığmadı
25.08.2026 16:33
Balıkçı, yakaladığı orkinosla poz verdi.
İzmir Seferihisar'da bir balıkçı, 2 metre 80 santim boyunda 260 kilogramlık orkinos yakaladı.
Sığacık açıklarına "Target" isimli teknesiyle balık avına çıkan balıkçı İbrahim Uslu'nun oltasına orkinos takıldı.
Arkadaşlarının da yardımıyla orkinosu tekneye çıkaran Uslu, balığın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kıyıya yanaştıktan sonra balığı ölçen Uslu, balığın 260 kilogram ağırlığında ve 2 metre 80 santimetre boyunda olduğunu gördü.
Uslu'nun daha önce de misafirleriyle açıldığı ve yine dev orkinosları avladığı öğrenildi.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.