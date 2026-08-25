Tam 260 kilo, 2,8 metre: Yakalanan dev orkinos tekneye sığmadı

Sığacık açıklarına "Target" isimli teknesiyle balık avına çıkan balıkçı İbrahim Uslu'nun oltasına orkinos takıldı.

Arkadaşlarının da yardımıyla orkinosu tekneye çıkaran Uslu, balığın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kıyıya yanaştıktan sonra balığı ölçen Uslu, balığın 260 kilogram ağırlığında ve 2 metre 80 santimetre boyunda olduğunu gördü.

Uslu'nun daha önce de misafirleriyle açıldığı ve yine dev orkinosları avladığı öğrenildi.