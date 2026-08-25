NTV

Tam 260 kilo, 2,8 metre: Yakalanan dev orkinos tekneye sığmadı

25.08.2026 16:33

Tam 260 kilo, 2,8 metre: Yakalanan dev orkinos tekneye sığmadı
Anadolu Ajansı

Balıkçı, yakaladığı orkinosla poz verdi.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

İzmir Seferihisar'da bir balıkçı, 2 metre 80 santim boyunda 260 kilogramlık orkinos yakaladı.

Sığacık açıklarına "Target" isimli teknesiyle balık avına çıkan balıkçı İbrahim Uslu'nun oltasına orkinos takıldı.

 

Arkadaşlarının da yardımıyla orkinosu tekneye çıkaran Uslu, balığın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kıyıya yanaştıktan sonra balığı ölçen Uslu, balığın 260 kilogram ağırlığında ve 2 metre 80 santimetre boyunda olduğunu gördü.

 

Uslu'nun daha önce de misafirleriyle açıldığı ve yine dev orkinosları avladığı öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.