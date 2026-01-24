Traktör devrildi, sürücü can verdi
24.01.2026 16:20
Ödemiş'te traktör kazası meydana geldi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Emirli Mahallesi yönüne ilerleyen Kazım Karagöz (52) idaresindeki 45 TZ 180 plakalı traktör, Ören mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
