Tünel çalışmasından dolayı evlerde hasar oluştu: Tahliye sırasında kavga çıktı
21.11.2025 14:35
AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Onat Tüneli çalışmaları sırasında bazı evler hasar aldı. Risk oluşturulan evlerin tahliyesinde kavga çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü Onat Tüneli çalışmalarında çevredeki bazı evler hasar aldı. Zabıta ekipleri hasar alan binalardaki vatandaşları tahliye etmek istedi.
Bina sakinleri ve belediye ekipleri arasında tartışma çıktı, mahallelinin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.
