Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü su altında andı
09.11.2025 10:10
DHA
İzmirli dalgıç Yağız Göçmen, 10 Kasım öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Karaburun’un Mordoğan açıklarında dalış yaptı
İzmir’de yaşayan 26 yaşındaki dalgıç Yağız Göçmen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde su altında andı. Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’da dalış yapan Göçmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hazırladığı pankartı açarak su altında görüntüledi.
Ardından yüzerek Mordoğan’a bağlı Taş Adaya çıkan Göçmen, burada bir kez daha pankartı açtı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın kendisi için hem çok anlamlı hem de gurur kaynağı oluğunu söyleyen Göçmen, "Benim için en önemli şeylerden biri milli değerlerimizi sağlam tutabilmek. Pankartı açtığım an çok duygulandım ve suyun altında ilk defa ağladım." dedi.
“ATA’MIZI KALBİMİZDE YAŞATMAK BİR GURUR”
Yaklaşık bir yıldır böyle bir dalış düşüncesinin olduğunu söyleyen Göçmen, "Hedefim 15- 20 metrelerdi ancak çekim yapmak için kameram su aldığı için 2 metre civarında çekimi yaptım. Daha sonra Mordoğan’daki Taş Ada'ya çıktım orada da pankartı açtım. O an çok duygulandım, Ata’mızı kalbimizde yaşatmak bir gurur." diye konuştu.
