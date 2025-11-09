Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü su altında andı

İzmir’de yaşayan 26 yaşındaki dalgıç Yağız Göçmen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde su altında andı. Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’da dalış yapan Göçmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hazırladığı pankartı açarak su altında görüntüledi.

Ardından yüzerek Mordoğan’a bağlı Taş Adaya çıkan Göçmen, burada bir kez daha pankartı açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın kendisi için hem çok anlamlı hem de gurur kaynağı oluğunu söyleyen Göçmen, "Benim için en önemli şeylerden biri milli değerlerimizi sağlam tutabilmek. Pankartı açtığım an çok duygulandım ve suyun altında ilk defa ağladım." dedi.