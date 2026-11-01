İzmir'de 3 kilo 59 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ev ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 kilo 59 gram esrar , 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ile 10 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.