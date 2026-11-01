Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

İzmir'de 3 kilo 59 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi

01.11.2026 12:59

İzmir'de 3 kilo 59 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi
Anadolu Ajansı

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

İzmir'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 59 gram esrar ve 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. 

 

Ev ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ile 10 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 

 

Ev sahibi gözaltına alındı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram