İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 37 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.

Urla ilçesi açıklarındaki adada bir grup düzensiz göçmenin olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YEREL HABERLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...