İzmir'de 6 yaşında çoçuk servis aracının altında kaldı

İzmir 'de 6 yaşındaki Işıl K., otobüsün altına kaçan topunu almak isterken yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 35 S 00662 plakalı okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu.

Bir süre sonra yoluna devam etmek için yeniden hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.