İzmir'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
23.10.2026 14:42
IHA
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
20 Ekim 2026 günü yapılan baskınlarda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.