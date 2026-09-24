İzmir’de 78 adrese düzenlenen operasyonda aranan 184 kişi yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve dış ilçelerde kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Önceden tespit edilen 78 adrese, 150 emniyet personelinin katılımıyla sabah saat 06.30'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Kesintisiz olarak 24 saat boyunca devam eden baskınlarda; kasten öldürme, yağma, hırsızlık, yaralama, tehdit, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli ağır ve asayiş suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 184 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.