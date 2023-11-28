İzmir'de barın önündeki silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki barın önünde önceki akşam çıkan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki barın önünde önceki akşam henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 ruhsatsız tüfeği ele geçirmişti.