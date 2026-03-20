İzmir'de bayram sabahı sessizliği

İzmir'de Alsancak Kordonboyu ve Gündoğdu Meydanı, sabahın erken saatlerinde alışılmadık bir ıssızlığa sahne oldu.

Önceki günlerde tamamen dolu olan ve vatandaşların çimlerde oturduğu meydanlarda kalabalığın yerini derin bir sakinlik aldı.

Kısa süreli yağmur ve serinleyen hava nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara yöneldi.

Dinlenme alanlarının boş kaldığı geniş sahil şeridi sadece kuş yemi satanlara kalırken, insan uğultusu ile araç kuyruklarının yerini ise İzmir Körfezi'ndeki dalga sesleri ve imbat rüzgarı aldı.