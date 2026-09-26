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İzmir'de iş makinesinin çarptığı adam öldü

26.09.2026 15:37

İzmir'de iş makinesinin çarptığı adam öldü
Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

AA
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İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

 

İ.M'nin kullandığı iş makinesi 9 Eylül Caddesi)nde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ali Kartal'a çarptı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Olay yerinde ölen Kartal'ın cansız bedeni Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

İş makinesi operatörü İ.M. gözaltına alındı.

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