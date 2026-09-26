İzmir'de iş makinesinin çarptığı adam öldü
26.09.2026 15:37
Anadolu Ajansı
Foto: Arşiv
İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İ.M'nin kullandığı iş makinesi 9 Eylül Caddesi)nde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ali Kartal'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ölen Kartal'ın cansız bedeni Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İş makinesi operatörü İ.M. gözaltına alındı.