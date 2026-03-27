İzmir'de kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp yaşamına son verdi
27.03.2026 10:33
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Olay bu kez İzmir'de yaşandı. Bayraklı'da bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı, ardından kendi yaşamına da son verdi.
İzmir'de bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Muhittin Erenler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
Havva Çubukçu isimli kadın, iddiaya göre evine gelen eski eşi Uğur Baycan ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı.
ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDU
Evin içinde başlayan ve sokağa taşan tartışma sırasında Uğur Baycan, yanında bulunan silahla eski eşine ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ
Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Baycan, kısa bir süre sonra Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti.
İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.