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İzmir'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

06.11.2026 13:18

İzmir'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA
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İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Akıncı Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda N.B'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon, yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı.

 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Olay yerindeki incelemenin ardından Sunar'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Sürücü N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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