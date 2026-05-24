İzmir'de kanala düşen ATV'nin sürücüsü öldü
24.05.2026 23:29
Anadolu Ajansı
ATV sürücüsü kurtarılamadı
İzmir'in Menemen ilçesinde kanala düşen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
73 yaşındaki Hacı İbrahim Candan'ın kullandığı 35 BHV 803 plakalı ATV, Emiralem Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Hacı İbrahim C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hacı İbrahim C'nin cenazesi, otopsi için Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.