19.01.2026 16:51

İzmir'de kümesten uyuşturucu çıktı
Anadolu Ajansı
İzmir'de Narkotik Şube ekipleri baskın yaptıkları evin kümesinde uyuşturucu ele geçirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Narkotik Şube ekipleri M.S.A'nın evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takip ve incelemelerin ardından M.S.A'nın evine baskın yapıldı. 

 

Evde inceleme yapan ekipler aramalara evin bahçesini de dahil etti. Bahçedeki kümeste 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. 

 

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

