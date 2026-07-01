İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İki gün önce yine Dikili'de tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramış daha sonra ise uçakların müdahalesiyle söndürülmüştü.