İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
01.07.2026 04:16
Son Güncelleme: 01.07.2026 04:17
IHA
Dikili'de geçtiğimiz günlerde de yangın çıkmıştı.
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İki gün önce yine Dikili'de tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramış daha sonra ise uçakların müdahalesiyle söndürülmüştü.