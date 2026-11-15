NTV

İzmir'de sokakta silahlı saldırı. 4 yaralı

15.11.2026 08:19

İzmir'de sokakta silahlı saldırı. 4 yaralı
DHA

Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yurt Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle sokağa gelen 2 şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, burada bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki kız çocuğu N.B.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. 

 

Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. 

 

Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan M.C.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram