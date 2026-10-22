İzmir'de uyuşturucu operasyonu. 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 7,62 milimetre çapında 6 fişek ve 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.