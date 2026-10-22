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İzmir'de uyuşturucu operasyonu. 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi

22.10.2026 09:54

İzmir'de uyuşturucu operasyonu. 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi
DHA

Operasyonda 1 kişi yakalandı.

DHA
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İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. 

 

Adreste yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 7,62 milimetre çapında 6 fişek ve 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi. 

 

Operasyonda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

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