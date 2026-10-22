İzmir'de uyuşturucu operasyonu. 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi
22.10.2026 09:54
DHA
Operasyonda 1 kişi yakalandı.
İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 7,62 milimetre çapında 6 fişek ve 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.