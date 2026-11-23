İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.

Aramada 24 kilo 250 gram pregabalin ham maddesi, 2 bin boş kapsül ve uyuşturucu hap basımında kullanılan plastik aparatlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti ve silahla kasten yaralama suçlarından arandığı belirlendi.