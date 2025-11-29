İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
29.11.2025 16:19
IHA
AA
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde kenevir yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A.A. ve T.S'nin ikametlerine operasyon düzenledi.
Aramada, 4 kök kenevir, 595 gram esrar, 41 gram kokain, 258 sentetik ecza ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.