29.11.2025 16:19

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde kenevir yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A.A. ve T.S'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

 

Aramada, 4 kök kenevir, 595 gram esrar, 41 gram kokain, 258 sentetik ecza ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.