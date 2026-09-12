İzmir'de yakalandı. Piyasa değeri 7 milyon lira

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen ilçesinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

D.A. isimli kişinin Seyrek Mahallesi'nde kiraladığı depoda dün arama yapıldı. 5 bin 100 litre etil alkol, 1 arıtma cihazı, 3 adet 10 tonluk, 2 adet 5 tonluk, 2 adet 1 tonluk plastik tank, 1 elektrik paneli, 1 elektrikli pompa, 7 bin 800 adet 5 litrelik boş bidon, 1 hidrofor tankı, 1 hava tankı, 1 çift havalı diyaframlı pompa, 1 transpalet ve 500 adet boş karton ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu R.T. ve A.G., gözaltına alındı.

Depo sahibi D.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.