İzmir'de yediemin otoparkında yangın: 50 motosiklet ve 12 araç yandı

Yangın , dün saat 19.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, otoparkta bulunan motosiklet ve araçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık , polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 50 motosiklet ile hafif ticari araç , kamyon ve otomobillerin olduğu 12 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.