Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda doğal gaz alt yapı çalışması nedeniyle sefer düzenlemesi

Metro İstanbul 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferlerin, ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı bildirildi.