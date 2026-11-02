Kağıthane'de alkollü sürücü 4 otomobile çarptı. Aracını mahallelinin üzerine sürdü

Olay, saat 00.10 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu Marouane B. (46), kullandığı 34 DAN 698 plakalı araçla park halindeki bir otomobile çarptı.

Bunun üzerine mahalleli sürücüye bağırarak aracın bulunduğu yere doğru koştu.

ARACINI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Marouane B., bu kez aracını kendisine doğru gelen vatandaşların üzerine sürdü. Sürücü bu sırada park halindeki ikinci araca daha çarptı. Sürücünün çarptığı 34 HH 2142, 34 PPA 590, 34 KB 3100 ve 34 CKU 595 plakalı 4 otomobilde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi.

2,24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Aracından inerek sokaktan yaya olarak kaçan Marouane B., polislerin takibi sonucu yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2,24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra mahallelinin kendisine bağırarak koştuğu, mahalle sakinlerinin üzerine aracını sürdüğü ve bu sırada ikinci araca çarptığı anlar yer alıyor.