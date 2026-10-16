Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine baskın. 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ekim’de Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 40 bin pregabalin içeren hap, 58 bin 500 amfetamin içeren hap, 18 kilogram pregabalin, 46 kilogram amfetamin ve ekstazi hammaddesi olarak kullanılan 50 kilogram MDMA ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.