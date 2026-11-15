Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, motosikletle uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.F.A. (28) isimli şüphelinin Şişli'de zula olarak kullandığı adres tespit edildi.

Takibe alınan şüpheli, 12 Kasım 2026 tarihinde motosikletiyle adresin önüne geldiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve paketleme cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Kasım tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.